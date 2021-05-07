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11:39 (мск), источник: ТАСС

Касперович и Норицын продолжат тренировать сборную Болгарии по биатлону

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Касперович и его помощник Виталий Норицын будут тренировать сборную Болгарии по биатлону в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Болгарии.

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Источник: РИА "Новости"

Касперович возглавил сборную Болгарии год назад, подписав контракт на два сезона.

«Они продолжат работать со сборной Болгарии», — сообщили в национальной федерации.

Касперовичу 63 года, в прошлом он возглавлял сборную России, является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. Норицыну 36 лет, до прихода в болгарскую команду он работал старшим тренером женской сборной России.

Лучшим болгарским биатлонистом в минувшем сезоне стал Владимир Илиев (42-е место в общем зачете Кубка мира). Среди женщин — Милена Тодорова (46-е место).

Предстоящий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.

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