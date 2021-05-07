Касперович и Норицын продолжат тренировать сборную Болгарии по биатлону

Касперович возглавил сборную Болгарии год назад, подписав контракт на два сезона.
«Они продолжат работать со сборной Болгарии», — сообщили в национальной федерации.
Касперовичу 63 года, в прошлом он возглавлял сборную России, является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова. Норицыну 36 лет, до прихода в болгарскую команду он работал старшим тренером женской сборной России.
Лучшим болгарским биатлонистом в минувшем сезоне стал Владимир Илиев (42-е место в общем зачете Кубка мира). Среди женщин — Милена Тодорова (46-е место).
Предстоящий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.