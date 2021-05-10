Российская биатлонистка Ирина Старых завершила карьеру

Старых в сентябре прошлого года была прооперирована на спине и пропустила зимний сезон.

«Она завершила карьеру, — сказал Кугаевский. — После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Старых 33 года. В последние годы у нее неоднократно случался рецидив травмы спины.

Наивысших результатов в Кубке мира Старых добилась на старте сезона-2013/14, дважды став призером личных гонок. Вскоре после этого в ее допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин, биатлонистка была дисквалифицирована в общей сложности на три года. После возобновления карьеры она неоднократно попадала в десятку сильнейших, но призовых мест на этапах Кубка мира больше не завоевывала.