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11:25 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Ирина Старых завершила карьеру

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляла спортсменка.

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Источник: РИА "Новости"

Старых в сентябре прошлого года была прооперирована на спине и пропустила зимний сезон.

«Она завершила карьеру, — сказал Кугаевский. — После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться».

Во время загрузки произошла ошибка.

Старых 33 года. В последние годы у нее неоднократно случался рецидив травмы спины.

Наивысших результатов в Кубке мира Старых добилась на старте сезона-2013/14, дважды став призером личных гонок. Вскоре после этого в ее допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин, биатлонистка была дисквалифицирована в общей сложности на три года. После возобновления карьеры она неоднократно попадала в десятку сильнейших, но призовых мест на этапах Кубка мира больше не завоевывала.

Последний раз в Кубке мира Старых выступила в марте 2020 года. Победы на чемпионатах Европы она одерживала в 2013 и 2017 годах.
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