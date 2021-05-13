СБР объявил состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

СБР объявил состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил составы групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к олимпийскому сезону, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.