СБР объявил состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

К новому сезону будут готовиться следующие спортсмены:
группа Юрия Каминского (с 17 мая по 6 июня, Бельмекен, Болгария) — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили;.
группа Сергея Башкирова (с 12 по 28 мая, Сочи) — Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков;.
группа Михаила Шашилова (с 15 мая по 4 июня, Сочи) — Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;.
группа Евгения Куваева (с 15 мая по 2 июня, Семинский перевал) — Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.