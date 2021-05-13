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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СБР объявил состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил составы групп, в которых кандидаты в национальную команду начнут подготовку к олимпийскому сезону, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

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Источник: Спорт РИА Новости

К новому сезону будут готовиться следующие спортсмены:

группа Юрия Каминского (с 17 мая по 6 июня, Бельмекен, Болгария) — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили;.

группа Сергея Башкирова (с 12 по 28 мая, Сочи) — Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков;.

группа Михаила Шашилова (с 15 мая по 4 июня, Сочи) — Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко;.

группа Евгения Куваева (с 15 мая по 2 июня, Семинский перевал) — Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

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