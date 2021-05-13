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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на олимпийский сезон

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал публикацию составов групп сборной России по биатлону, которые будут готовиться к сезону-2021/22.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг тренерский штаб сборной России объявил составы групп, которые будут готовиться к следующему сезону. Мужская команда разделена на группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова. Девушек будут готовить Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

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«Ожидаемые составы. Главное, чтобы не было никаких разногласий. Каминский и Шашилов не смогут контролировать тренировочный процесс всех спортсменов. Нужно, чтобы в этой ситуации они проявили свою мудрость при принятии решений и выбора состава на гонки. Главное, чтобы не было срывов», — рассказал Губерниев в интервью Championat.com.

«По приглашению Башкирова вопросов нет, он же проходил школу Александра Касперовича и уже был тренером корейской сборной. Еще он смог реанимировать карьеру Максима Цветкова. Только хорошее могу сказать и про Куваева. Теперь у нас будет пространство для маневра. Но отмечу, что право решающего голоса должно быть именно у старших тренеров», — добавил комментатор.

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что все спортсмены будут готовиться в составе сборной и не получат разрешения на самоподготовку.

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