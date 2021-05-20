Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и России, почетный
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и России, почетный
«Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лег в больницу на плановое обследование и в понедельник 17 мая выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества “Динамо” привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда», — говорится в сообщении.
«С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом — вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения… Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88 году жизни», — добавляется в сообщении.
Привалов — серебряный призер Олимпиады-1964 в Инсбруке (Австрия) в индивидуальной гонке на 20 км, также в его активе бронза в данной дисциплине на Играх-1960 в
С 1966 по 1991 год он был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. Руководил командой на зимних Олимпийских играх 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 годов. На зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994) он занимал должность старшего тренера женской национальной команды.