Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов

«Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лег в больницу на плановое обследование и в понедельник 17 мая выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества “Динамо” привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда», — говорится в сообщении.

«С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом — вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения… Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88 году жизни», — добавляется в сообщении.

Привалов — серебряный призер Олимпиады-1964 в Инсбруке (Австрия) в индивидуальной гонке на 20 км, также в его активе бронза в данной дисциплине на Играх-1960 в Скво-Вэлли (США). Привалов — пятикратный чемпион СССР в гонке на 20 км (1960, 1961, 1964, 1965) и в эстафете (1966), двукратный призер чемпионата мира в гонке на 20 км и командном зачете в 1961 году.