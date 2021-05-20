Текущие события
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
14Европейские чемпионы сезона-2020/21
00:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и России, почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов скончался на 88-м году жизни, сообщается на странице СБР в Facebook.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лег в больницу на плановое обследование и в понедельник 17 мая выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества “Динамо” привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда», — говорится в сообщении.

«С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом — вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения… Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88 году жизни», — добавляется в сообщении.

Привалов — серебряный призер Олимпиады-1964 в Инсбруке (Австрия) в индивидуальной гонке на 20 км, также в его активе бронза в данной дисциплине на Играх-1960 в Скво-Вэлли (США). Привалов — пятикратный чемпион СССР в гонке на 20 км (1960, 1961, 1964, 1965) и в эстафете (1966), двукратный призер чемпионата мира в гонке на 20 км и командном зачете в 1961 году.

С 1966 по 1991 год он был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. Руководил командой на зимних Олимпийских играх 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 годов. На зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994) он занимал должность старшего тренера женской национальной команды.

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Российский пловец завоевал третье золото на чемпионате Европы
«Ювентус» обыграл «Аталанту» с Миранчуком в финале Кубка Италии
Этери Тутберидзе предложили тренировать американских фигуристок
«Зенит» во втором овертайме вырвал победу у ЦСКА
Губерниев осудил предложение назначить Хабиба главой Дагестана
Макгрегор вылетел из рейтинга UFC вне зависимости от категории
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь