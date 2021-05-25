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15:07 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Сидорова пока не имеет права выступать за сборную Украины

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины рано считать состоявшимся, поскольку спортсменка еще даже не имеет гражданства страны. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Украины.

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21-летняя Сидорова сейчас находится в Сянках, где в настоящее время проводит сбор женская команда Украины. В национальной федерации пояснили, что российская биатлонистка тренируется там по индивидуальному плану — она поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

«Мы ее не рассматриваем в качестве кандидата в какую-либо из сборных Украины, — отметили в федерации. — У нее нет даже гражданства страны. Если она поступит в институт и останется жить в нашей стране, то для начала ей надо будет договориться о выступлении за один из клубов, показать себя на внутренней арене».

В украинской федерации биатлона также обратили внимание на необходимость прохождения Сидоровой карантина при смене спортивного гражданства, поскольку в позапрошлом сезоне она выступала за сборную России на международных соревнованиях.

При этом даже факт получения гражданства страны не гарантирует ей возможность выступления за сборную Украины, поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) в прошлом году ужесточил правила перехода спортсменов. «Все это исключает возможность ее выступления за нашу сборную в предстоящем сезоне, мы не будем рассматривать ее кандидатуру даже в том случае, если до конца года она сможет получить гражданство», — пояснили в организации.

Сидорова в сезоне-2019/20 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат — 13-е место, которое она заняла в спринте.

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