Российская биатлонистка Сидорова уехала выступать за Украину. И правильно сделала!

Сколько уже было историй, связанных с тем, что Россия теряла талантливых биатлонистов?

Теперь, видимо, будет ещё на одну больше.

21-летняя Дарья Сидорова из Тюменской области проходит тренировочный сбор вместе с основной сборной Украины. Скорее всего, со следующего сезона она будет выступать под другим флагом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CM68Bw4jPTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CM68Bw4jPTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CM68Bw4jPTq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Sidorova? 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Неужели мы опять упустили будущую чемпионку?

Уход Сидоровой — это потеря?

Когда появляется очередная новость о переходе российских биатлонисток в другие сборные, болельщики невольно вспоминают Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву. Более свежий пример — сёстры Кручинкины, которые с 2018 года выступают за Беларусь. А в конце марта 2021-го о переходе сообщила Наталья Ушкина. Она обыграла почти всю сборную России на чемпионате страны, но уже со следующего года будет выступать под флагом Румынии.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3241568242362?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в случае Сидоровой говорить о больших потерях для сборной России пока рано. Дарья ещё не успела громко заявить о себе и показать высокие результаты на взрослом уровне. На том же чемпионате России она участвовала только в одной спринтерской гонке, где стала 31-й.

Впрочем, бесперспективной или лишённой таланта Дарью назвать точно нельзя — в сезоне-2019/2020 она представляла страну на европейском уровне. Её лучший результат на международных стартах — 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU. Также Сидорова выступала за сборную Россию на молодёжном чемпионате Европы, где стала 23-й в индивидуальной гонке и 19-й в спринте.

Это неплохие результаты для молодой спортсменки, но выдающимися их назвать сложно.

В течение сезона-2020/2021 Сидорова выступала только на внутрироссийских соревнованиях среди юниорок. Один раз стала первой в суперпасьюте на первенстве России в Саранске, два раза выиграла золото в составе эстафетной команды Тюменской области и завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка России в Чайковском. Для сравнения, Анастасию Шевченко, ровесницу Сидоровой уже привлекали к соревнованиям на взрослом уровне и даже дали шанс показать себя на Кубке мира.

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«Наши украинские коллеги были очень упорны»

Сидорова точно не смогла бы попасть в состав сборной России на олимпийский сезон: всё-таки до результатов сильнейших спортсменок России ей далеко. В рейтингах СБР за сезон-2019/2020 Сидорова занимала пятое место среди юниорок.

Выше неё были Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, которые сейчас готовятся к Олимпиаде в составе взрослой сборной. А по итогам прошедшего сезона Дарья и вовсе опустилась на 21-е место.

Однако такой результат может быть связан с пропуском стартов в связи с предстоящим переходом в команду Украины.

Шансов попасть в основу сборной России в обозримом будущем у Сидоровой не было, поэтому с точки зрения личной карьеры она правильно сделала, решив попытать счастья за рубежом.

Но возможности представлять Украину на Олимпиаде-2022 у Сидоровой не будет в любом случае. Согласно конституции Международного союза биатлонистов, в течение двух лет с момента последнего выступления спортсмена за предыдущую страну на международных соревнованиях под эгидой IBU для него действует карантин, и он не имеет права представлять новую сборную на международных стартах. Так что Дарье придётся подождать, чтобы проявить себя.

Впрочем, нельзя не отметить, что Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, пожалел о переходе талантливой спортсменки в другую страну:

«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона», — приводит слова Кугаевского ТАСС.