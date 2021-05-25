Российская биатлонистка Сидорова уехала выступать за Украину. И правильно сделала!
Участница чемпионата Европы среди юниоров готовится получить новый паспорт. Неужели мы опять упустили будущую чемпионку?
Участница чемпионата Европы среди юниоров готовится получить новый паспорт. Неужели мы опять упустили будущую чемпионку?
Сколько уже было историй, связанных с тем, что Россия теряла талантливых биатлонистов?
Теперь, видимо, будет ещё на одну больше.
21-летняя Дарья Сидорова из Тюменской области проходит тренировочный сбор вместе с основной сборной Украины. Скорее всего, со следующего сезона она будет выступать под другим флагом.
Неужели мы опять упустили будущую чемпионку?
Когда появляется очередная новость о переходе российских биатлонисток в другие сборные, болельщики невольно вспоминают Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву. Более свежий пример — сёстры Кручинкины, которые с 2018 года выступают за Беларусь. А в конце марта 2021-го о переходе сообщила Наталья Ушкина. Она обыграла почти всю сборную России на чемпионате страны, но уже со следующего года будет выступать под флагом Румынии.
Однако в случае Сидоровой говорить о больших потерях для сборной России пока рано. Дарья ещё не успела громко заявить о себе и показать высокие результаты на взрослом уровне. На том же чемпионате России она участвовала только в одной спринтерской гонке, где стала 31-й.
Это неплохие результаты для молодой спортсменки, но выдающимися их назвать сложно.
В течение сезона-2020/2021 Сидорова выступала только на внутрироссийских соревнованиях среди юниорок. Один раз стала первой в суперпасьюте на первенстве России в Саранске, два раза выиграла золото в составе эстафетной команды Тюменской области и завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка России в Чайковском. Для сравнения, Анастасию Шевченко, ровесницу Сидоровой уже привлекали к соревнованиям на взрослом уровне и даже дали шанс показать себя на Кубке мира.
Сидорова точно не смогла бы попасть в состав сборной России на олимпийский сезон:
Выше неё были Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, которые сейчас готовятся к Олимпиаде в составе взрослой сборной. А по итогам прошедшего сезона Дарья и вовсе опустилась на 21-е место.
Однако такой результат может быть связан с пропуском стартов в связи с предстоящим переходом в команду Украины.
Шансов попасть в основу сборной России в обозримом будущем у Сидоровой не было, поэтому с точки зрения личной карьеры она правильно сделала, решив попытать счастья за рубежом.
Впрочем, нельзя не отметить, что Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, пожалел о переходе талантливой спортсменки в другую страну:
«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Ангелина Николаева