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16:47 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов не получал запросов на переход Сидоровой в сборную Украины

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запросов на переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины. Об этом ТАСС сообщили в международной федерации.

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Источник: РИА "Новости"

21-летняя Сидорова сейчас находится в Сянках, там же тренировочный сбор проводит женская сборная Украины. В Федерации биатлона Украины ранее пояснили, что россиянка там тренируется по индивидуальному плану — она поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Планов привлекать ее к выступлению за сборную пока нет.

«Нам неизвестно о каких-либо запросах на переход Дарьи Сидоровой», — сообщили в IBU.

Союз биатлонистов России ранее сообщил, что ни украинские коллеги, ни сама спортсменка по поводу перехода не обращались в организацию.

Сидорова в сезоне-2019/20 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат — 13-е место, которое она заняла в спринте. Она является действующим победителем первенства России среди юниорок в двух дисциплинах.

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