Текущие события
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
28Все стадионы Евро-2020
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
15:52 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил переход россиян Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

24-летняя Ушкина и 25-летний Шамаев уже получили гражданство Румынии, для выступления за новую сборную им необходимо было получить разрешение от IBU.

«Переход Ушкиной и Шамаева согласован», — сообщили в международной федерации.

В прошлом году IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства, для выступления за новую сборную атлеты должны предоставить убедительные свидетельства своей близости к новой стране.

Ушкина в апреле завоевала три медали на чемпионате России, в том числе золото в гонке преследования. В юношеском возрасте биатлонисты привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны они не выступали.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Сборная Финляндии обыграла Канаду на ЧМ-2021
Marca: «Реал Мадрид» решил вернуть Карло Анчелотти
Трансфер Агуэро – вынужденная мера для «Барсы». Все ради Месси
За 2 недели до старта Кубок Америки перенесли в Бразилию
Варламов совершил 39 спасений и остановил грозный «Бостон»
Губерниев отреагировал на требование Le Monde лишить Россию Евро
Россиянки разгромили Италию в матче четвертого тура Лиги наций
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь