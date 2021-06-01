Международный союз биатлонистов одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

24-летняя Ушкина и 25-летний Шамаев уже получили гражданство Румынии, для выступления за новую сборную им необходимо было получить разрешение от IBU.
«Переход Ушкиной и Шамаева согласован», — сообщили в международной федерации.
В прошлом году IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства, для выступления за новую сборную атлеты должны предоставить убедительные свидетельства своей близости к новой стране.
Ушкина в апреле завоевала три медали на чемпионате России, в том числе золото в гонке преследования. В юношеском возрасте биатлонисты привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны они не выступали.