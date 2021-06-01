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18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касперович включен в список тренеров сборной России по биатлону в сезоне-2021/22

Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович включен в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22.

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Источник: Спорт-Экспресс

В 2020 году Касперович был назначен главным тренером сборной Болгарии.

В списке, опубликованном Министерством спорта России, Касперович указан как тренер мужчин, его основное место работы — Союз биатлонистов России (СБР).

Помимо Касперовича, в список тренеров вошел бывший казахстанский биатлонист Ян Савицкий, завершивший карьеру в 2017 году. Он указан как тренер юниоров.

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