Стало известно, где пройдут следующие сборы российских биатлонистов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ближайшие сборы российских биатлонистов пройдут в Сочи, Токсово, Рыбинске и белорусских Раубичах, сообщает
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ближайшие сборы российских биатлонистов пройдут в Сочи, Токсово, Рыбинске и белорусских Раубичах, сообщает
Сборная России перед началом предсезонной подготовки была поделена на группы. В мужской сборной биатлонисты будут работать под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — Михаила Шашилова и Евгения Куваева.
График сборов российских команды выглядит следующим образом:
группа Каминского:
13 июня — 3 июля, Токсово,
10 — 28 июля, Рыбинск,
группа Башкирова:
5 — 24 июня, Раубичи,
2 — 20 июля, Токсово,
группа Шашилова:
10 июня — 1 июля, Красная Поляна (Сочи),
9 — 29 июля, Раубичи.
группа Куваева:
8 — 27 июня, Раубичи,
6 — 26 июля, Рыбинск.