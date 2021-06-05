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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, где пройдут следующие сборы российских биатлонистов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ближайшие сборы российских биатлонистов пройдут в Сочи, Токсово, Рыбинске и белорусских Раубичах, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России перед началом предсезонной подготовки была поделена на группы. В мужской сборной биатлонисты будут работать под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — Михаила Шашилова и Евгения Куваева.

График сборов российских команды выглядит следующим образом:

группа Каминского:

13 июня — 3 июля, Токсово,

10 — 28 июля, Рыбинск,

группа Башкирова:

5 — 24 июня, Раубичи,

2 — 20 июля, Токсово,

группа Шашилова:

10 июня — 1 июля, Красная Поляна (Сочи),

9 — 29 июля, Раубичи.

группа Куваева:

8 — 27 июня, Раубичи,

6 — 26 июля, Рыбинск.

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