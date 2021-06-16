Биатлонистка Ульяна Кайшева вышла замуж и будет выступать под другой фамилией
Биатлонистка сборной России Ульяна Кайшева вышла замуж.
Биатлонистка сборной России Ульяна Кайшева вышла замуж.
Начиная с сезона-2021/2022, спортсменка будет выступать под фамилией Нигматуллина.
«Уже второй громкий “трансфер” в женской сборной за это межсезонье! Поздравляем и желаем счастья», — сообщает
Супруг Кайшевой — бывший лыжник, трёхкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет он работал с Кайшевой в качестве личного тренера.
Сама Кайшева два дня назад опубликовала фото в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце, но никак не прокомментировала снимок.
Ранее стало известно, что Евгения Павлова в межсезонье вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова и будет выступать под его фамилией.