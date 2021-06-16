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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Биатлонистка Ульяна Кайшева вышла замуж и будет выступать под другой фамилией

Биатлонистка сборной России Ульяна Кайшева вышла замуж.

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Источник: РИА "Новости"

Начиная с сезона-2021/2022, спортсменка будет выступать под фамилией Нигматуллина.

«Уже второй громкий “трансфер” в женской сборной за это межсезонье! Поздравляем и желаем счастья», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на официальной странице в «Инстаграме».

Супруг Кайшевой — бывший лыжник, трёхкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет он работал с Кайшевой в качестве личного тренера.

Сама Кайшева два дня назад опубликовала фото в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце, но никак не прокомментировала снимок.

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Ранее стало известно, что Евгения Павлова в межсезонье вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова и будет выступать под его фамилией.

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