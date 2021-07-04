IBU запретил Павловой эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы

В воскресенье Павлова опубликовала в сториз Instagram видео, на котором надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом — поворачивая ее вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. Видео она сопроводила словами: «Попрощаемся. Такого больше не увидим».

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя, — пояснила Павлова. — Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил».

Биатлонистка отметила, что уже два месяца переучивается надевать винтовку.