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20:34 (мск), источник: ТАСС

IBU запретил Павловой эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Надевать винтовку особым способом россиянке Евгении Павловой (Буртасовой) запретил Международный союз биатлонистов (IBU). Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Павлова опубликовала в сториз Instagram видео, на котором надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом — поворачивая ее вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. Видео она сопроводила словами: «Попрощаемся. Такого больше не увидим».

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя, — пояснила Павлова. — Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил».

Во время загрузки произошла ошибка.

Биатлонистка отметила, что уже два месяца переучивается надевать винтовку.

Павлова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. В итогам сезоне-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.

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