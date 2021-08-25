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18:04 (мск), источник: Sports.Ru

Женская сборная России по биатлону вернула максимальную квоту на Кубке мира — 6 спортсменок. Результаты пересчитали из-за пандемии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что женская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту на Кубке мира на предстоящий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2020/21 российская команда заняла шестое место в Кубке наций, поэтому ее квота на этапы Кубка мира должна была уменьшиться до пяти спортсменок. Однако из-за пандемии коронавируса распределение квот пересмотрено.

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«Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок.

Вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, которая не могла не повлиять негативно на подготовку и выступление всех стран, не только России.

В конце концов исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов.

Это было сделано для того, чтобы дать дополнительный шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине тем спортсменам, которые пострадали от коронавируса», — сказал Майгуров.

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