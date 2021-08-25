Женская сборная России по биатлону вернула максимальную квоту на Кубке мира — 6 спортсменок. Результаты пересчитали из-за пандемии

«Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок.



Вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между Международным союзом биатлонистов и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, которая не могла не повлиять негативно на подготовку и выступление всех стран, не только России.



В конце концов исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов.



Это было сделано для того, чтобы дать дополнительный шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине тем спортсменам, которые пострадали от коронавируса», — сказал Майгуров.