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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин согласился с мнением Министра иностранных дел России Сергея Лаврова о политизации спорта.

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Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин согласился с мнением Министра иностранных дел России Сергея Лаврова о политизации спорта.

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"Сегодня в Екатеринбург приехал министр иностранных дел Сергей Лавров, — написал Шипулин в Instagram. — Среди тем, которые нам удалось обсудить, была и тема политизации спорта. Сергей Викторович согласен, что, к сожалению, сейчас спорт стал инструментом политической борьбы, жертвами которой нередко становятся спортсмены. Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие.

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Сергей Лавров заверил, что Россия с помощью профессиональных юристов как помогала, так и продолжить помогать нашим спортсменам отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде. Для спортсменов это крайне важно, я знаю, о чем говорю.

Необоснованные обвинения в употреблении допинга, лишение нас флага и гимна на международных соревнованиях — это огромное моральное давление. Но российские спортсмены справятся и с этим, в этом я точно уверен. Правильно говорит Сергей Викторович, что «для нас главный допинг — сила воли и патриотизм». Наши спортсмены все равно продолжат завоёвывать медали, и отвоевывать их в суде. Правда за нами".

Ранее Лавров заявил, что США могут выкрасть подозреваемых в допинге российских спортсменов.

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