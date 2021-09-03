Биатлониста Елисеева выгнали из группы Каминского, но ему дали шанс работать с другим тренером. Что происходит
Матвей не устает удивлять.
Матвей не устает удивлять.
До старта биатлонного сезона осталось всего несколько месяцев. Спортсмены продолжают набирать форму через тренировочные сборы и различные лыжероллерные старты. Сейчас любое резкое отклонение от подготовительного курса может негативно сказаться на выступлениях зимой, поэтому стреляющие лыжники стараются беречь себя. В России же все не так. Матвей Елисеев вот переходит в новую группу: с Юрием Каминским сработаться не получилось.
Впервые о проблемах в команде сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. В своем
— Тренер сборной Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале Елисеев вопреки указаниям Каминского провел самостоятельную имитацию в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма.
Каминский подтвердил, что частично его заявление — правда. Тем не менее говорить обо всем тренер отказался, соблюдая конфиденциальность. Босс Союза биатлонистов России Виктор Майгуров тоже обошелся без подробностей. Он лишь успокоил персональных фанатов Елисеева: никто с централизованной подготовки снимать биатлониста не собирался.
«Последствия у этой истории будут. Придет время — СБР о них объявит», — сказал глава федерации ТАСС.
И последствия не заставили себя ждать. Неизвестно, приняли ли
Пока понятно лишь то, что биатлонист, который знает все лучше всех, может испортить себе весь предстоящий сезон: даже такой небольшой тренировочный сбой — серьезная история. И винить в неудаче, если с той же Олимпиадой в Пекине не получится, ему придется только себя. Главное, чтобы потом Матвей об этом не забыл, а то во время интервью набрасываться на тренеров у нас в команде очень любят.
Виктория Дмитриева