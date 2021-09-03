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17:54 (мск), источник: Sport24

Биатлониста Елисеева выгнали из группы Каминского, но ему дали шанс работать с другим тренером. Что происходит

Матвей не устает удивлять.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

До старта биатлонного сезона осталось всего несколько месяцев. Спортсмены продолжают набирать форму через тренировочные сборы и различные лыжероллерные старты. Сейчас любое резкое отклонение от подготовительного курса может негативно сказаться на выступлениях зимой, поэтому стреляющие лыжники стараются беречь себя. В России же все не так. Матвей Елисеев вот переходит в новую группу: с Юрием Каминским сработаться не получилось.

Впервые о проблемах в команде сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. В своем телеграм-канале он написал, что тренер предлагает снять спортсмена с централизованной подготовки за нарушение его указаний.

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— Тренер сборной Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале Елисеев вопреки указаниям Каминского провел самостоятельную имитацию в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма.

Каминский подтвердил, что частично его заявление — правда. Тем не менее говорить обо всем тренер отказался, соблюдая конфиденциальность. Босс Союза биатлонистов России Виктор Майгуров тоже обошелся без подробностей. Он лишь успокоил персональных фанатов Елисеева: никто с централизованной подготовки снимать биатлониста не собирался.

«Последствия у этой истории будут. Придет время — СБР о них объявит», — сказал глава федерации ТАСС.

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И последствия не заставили себя ждать. Неизвестно, приняли ли какие-то санкции к Елисееву, но сегодня стало известно, что 28-летний биатлонист уходит из группы Каминского (достучаться до Матвея не смог даже молодой специалист Артем Истомин). Продолжать подготовку он будет у Сергея Башкирова. Выйдет ли из этого что-то толковое — узнаем. Тем более разделение в команде случилось же из-за того, что не все спортсмены смогли сработаться с известным лыжным специалистом. И группа Башкирова считается той, где свободы у ребят больше: тот же Александр Логинов известен своей любовью к самоподготовке.

Пока понятно лишь то, что биатлонист, который знает все лучше всех, может испортить себе весь предстоящий сезон: даже такой небольшой тренировочный сбой — серьезная история. И винить в неудаче, если с той же Олимпиадой в Пекине не получится, ему придется только себя. Главное, чтобы потом Матвей об этом не забыл, а то во время интервью набрасываться на тренеров у нас в команде очень любят.

Виктория Дмитриева

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