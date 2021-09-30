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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

Новая (и очень красивая) коллекция купальников Доротеи Вирер: их у нее больше, чем побед на Кубке мира

Лучшая биатлонистка Италии Доротея Вирер во время подготовки к олимпийскому сезону не забывает об отдыхе и часто заглядывает на пляж.

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12
фотографий
12
фотографий

Вирер — главная модница мирового биатлона. Кажется, в ее коллекции купальников больше, чем подиумов на Кубке мира. Мы уже не раз показывали ее летний гардероб.

Этим летом итальянка часто проводила время на яхте. Стильный черный купальник с верхом на одно плечо и оборками прекрасно подходит для такого отдыха. Шляпа и бокал дополняют богемный образ.

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