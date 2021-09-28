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17:35 (мск), источник: РБК

Российская биатлонистка решила выступать за Украину

По словам главы украинской федерации, Дарья Сидорова ждет указа Зеленского о гражданстве. В федерации рассчитывают на спортсменку на Универсиаде, которая пройдет в декабре. При этом она будет готовиться уже к следующему олимпийскому циклу.

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Источник: Instagram Дарьи Сидоровой

Российская биатлонистка Дарья Сидорова будет выступать за сборную Украины. Об этом глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил порталу Sport.ua.

Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и вступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года
Владимир Брынзак
глава федерации биатлона Украины
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Он также отметил, что спортсменка будет готовиться к следующему олимпийскому циклу. «Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле», — сказал глава федерации.

Он добавил, что видит в спортсменке «перспективы». «Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла», — добавил Брызнак.

«Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет», — сказал Брынзак.

Дарья Сидорова — 21-летняя биатлонистка. Она выигрывала чемпионат России среди юниоров, а также выступала в составе сборной России на юниорском чемпионате Европы и в Кубке IBU.

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