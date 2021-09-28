Российская биатлонистка решила выступать за Украину

Российская биатлонистка Дарья Сидорова будет выступать за сборную Украины. Об этом глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил порталу Sport.ua.

Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и вступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года Владимир Брынзак глава федерации биатлона Украины

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Он также отметил, что спортсменка будет готовиться к следующему олимпийскому циклу. «Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле», — сказал глава федерации.

Он добавил, что видит в спортсменке «перспективы». «Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла», — добавил Брызнак.

«Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет», — сказал Брынзак.