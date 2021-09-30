«Хамье»: Тихонов прокомментировал заявление Бе в адрес Логинова

«Думаю, Тарьей Бе надо успокоиться в этом плане — что было, то было. Норвежцы и про меня пытались писать, что я на допинге выступал. Тор Свенсбергер писал, что Тихонов выступал на допинге. Я ему ответил: “Прощаю за серость”. Я их обыгрывал, чесал как в хвост и в гриву, расправлялся как хотел, а им это не нравилось», — приводит слова Тихонова Sport24.

Вы сначала разберитесь в своем огороде со своими исключениями, потом уже нас обсуждайте. Хамье, что тут еще сказать. Они очень часто показывают свою непорядочность и хамский характер. Хватит ссылаться на нас и на все остальное", — добавил титулованный советский биатлонист.