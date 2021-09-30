«Хамье»: Тихонов прокомментировал заявление Бе в адрес Логинова
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежского биатлониста Тарьей Бе после его высказывания в адрес Александра Логинова.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал норвежского биатлониста Тарьей Бе после его высказывания в адрес Александра Логинова.
«Думаю, Тарьей Бе надо успокоиться в этом плане — что было, то было. Норвежцы и про меня пытались писать, что я на допинге выступал. Тор Свенсбергер писал, что Тихонов выступал на допинге. Я ему ответил: “Прощаю за серость”. Я их обыгрывал, чесал как в хвост и в гриву, расправлялся как хотел, а им это не нравилось», — приводит слова Тихонова Sport24.
Вы сначала разберитесь в своем огороде со своими исключениями, потом уже нас обсуждайте. Хамье, что тут еще сказать. Они очень часто показывают свою непорядочность и хамский характер. Хватит ссылаться на нас и на все остальное", — добавил титулованный советский биатлонист.
Издание Dagbladet в четверг опубликовало отрывок из автобиографический книги Бе, в которой он назвал «мошенником» Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира прошлого года, намекнув на допинговое прошлое российского биатлониста.