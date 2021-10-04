«Писатели хреновы». Губерниев высмеял братьев Бе, перепутавших биатлониста Устюгова с однофамильцем-лыжником

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб. Таким образом, у меня может быть шесть из шести возможных медалей с ЧМ-2011, и я внезапно могу стать первым биатлонистом, завоевавшим медали во всех гонках чемпионата. Несмотря на то, что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я все равно буду гордиться столь же сильно», — приводит цитаты из книги Sports.ru.