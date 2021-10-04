Текущие события
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
4 октября, источник: Sport24

«Писатели хреновы». Губерниев высмеял братьев Бе, перепутавших биатлониста Устюгова с однофамильцем-лыжником

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на ошибку, которая была допущена в автобиографической книге норвежских биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бе «Братская сила»: бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова перепутали с лыжником Сергеем Устюговым.

Наверх
Источник: instagram.com/guberniev_dmitry

В книге Тарьей вместо Евгения Устюгова упоминает Сергея Устюгова, вспоминая о результатах чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб. Таким образом, у меня может быть шесть из шести возможных медалей с ЧМ-2011, и я внезапно могу стать первым биатлонистом, завоевавшим медали во всех гонках чемпионата. Несмотря на то, что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я все равно буду гордиться столь же сильно», — приводит цитаты из книги Sports.ru.

«Дьявол всегда в деталях! Братья Бе в своей книжонке перепутали Евгения Устюгова с лыжником Сергеем! Братушки, я думал, вы умные. А вы как Брежнев и Малая Земля. Писатели хреновы», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Читайте также
 «Дикий секс с мужем». Анна Седокова рассказала о своей требовательности, описав день, которым она будет довольна
Виктория Лопырева объяснила, почему она не любит носить нижнее белье
Николича подставили хуже, чем Семина
На Хабиба попытались напасть во время пресс-конференции (видео)
Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио
Президент «Барселоны» запретил Рональду Куману давать интервью
Федор Емельяненко отреагировал на бой брата с блогером Тарасовым
Бывший футболист «Фиорентины» посмеялся над Кокориным
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь