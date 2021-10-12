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19:00 (мск), источник: Sport24

Шипулин: Зачем в Госдуме спортсмены? Затем, чтобы вопросами спорта занимались те, кому эта тема близка и понятна

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин ответил на вопрос, зачем в Государственной думе работают бывашие спортсмены.

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"Начинаю работу в Госдуме VIII созыва. Впереди 5 лет напряженной, интересной, ответственной и важной работы. В этом созыве у меня новая должность — меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Эта та сфера деятельности, где я, что называется, как рыба в воде.

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И, пожалуй, это назначение — ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?» А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна.

Спасибо большое коллегам из партии и фракции «Единая Россия» за оказанное доверие — буду выкладываться по полной, постараюсь не подвести!" — написал Шипулин в инстаграме.

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