Шипулин: Зачем в Госдуме спортсмены? Затем, чтобы вопросами спорта занимались те, кому эта тема близка и понятна
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин ответил на вопрос, зачем в Государственной думе работают бывашие спортсмены.
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин ответил на вопрос, зачем в Государственной думе работают бывашие спортсмены.
"Начинаю работу в Госдуме VIII созыва. Впереди 5 лет напряженной, интересной, ответственной и важной работы. В этом созыве у меня новая должность — меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Эта та сфера деятельности, где я, что называется, как рыба в воде.
И, пожалуй, это назначение — ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?» А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна.
Спасибо большое коллегам из партии и фракции «Единая Россия» за оказанное доверие — буду выкладываться по полной, постараюсь не подвести!" — написал Шипулин в инстаграме.