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17:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гореева показала новую форму сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Гореева показала в сторис Instagram, как будет выглядеть форма национальной сборной в сезоне-2021/22.

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Источник: Сторис Анастасии Гореевой

Форма выполнена в синем цвете с красными вставками на рукавах и штанинах. «Комбинезон сборной России на сезон-2021/22. Оценим», — написала Гореева.

Первый этап Кубка мира по биатлону нового сезона стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

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