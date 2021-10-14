Гореева показала новую форму сборной России по биатлону
Российская биатлонистка Анастасия Гореева показала в сторис Instagram, как будет выглядеть форма национальной сборной в сезоне-2021/22.
Российская биатлонистка Анастасия Гореева показала в сторис Instagram, как будет выглядеть форма национальной сборной в сезоне-2021/22.
Форма выполнена в синем цвете с красными вставками на рукавах и штанинах. «Комбинезон сборной России на сезон-2021/22. Оценим», — написала Гореева.
Первый этап Кубка мира по биатлону нового сезона стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.