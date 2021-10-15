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12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В сборной России отреагировали на задержание биатлонистки за ритуальное убийство

В сборной России по ачери-биатлону шокированы новостью о задержании трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой. О такой реакции ТАСС рассказал старший тренер команды Владимир Матвеев.

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Он отметил, что никто из тех, кто лично знаком со спортсменкой, не замечал у нее склонности к жестокости. Тренер также рассказал, что Корнеева продолжала претендовать на место в национальной команде, но в последнее время у нее появились другие интересы.

Ранее 14 октября под Рязанью обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Отмечается, что оно было спрятано под землей и мусором.

Согласно версии следствия, подростка убили его отчим Владислав Цикунов вместе с Корнеевой в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

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