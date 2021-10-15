В сборной России отреагировали на задержание биатлонистки за ритуальное убийство

Он отметил, что никто из тех, кто лично знаком со спортсменкой, не замечал у нее склонности к жестокости. Тренер также рассказал, что Корнеева продолжала претендовать на место в национальной команде, но в последнее время у нее появились другие интересы.
Ранее 14 октября под Рязанью обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Отмечается, что оно было спрятано под землей и мусором.
Согласно версии следствия, подростка убили его отчим Владислав Цикунов вместе с Корнеевой в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.