Текущие события
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
21.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Пихлер — о Зайцевой: Уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг

Немецкий специалист, экс-наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался об аннулировании результатов олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой на Играх в Сочи-2014.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (СAS) признал биатлонистку виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Для меня прошлогоднее решение CAS в отношении Зайцевой выглядит очень странным. Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг. Ей надо продолжать борьбу за своё честное имя в гражданском суде, я всегда её поддержу», — приводят слова Пихлера «Известия».

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги от участия в Олимпийских играх. Сама Зайцева ушла из спорта в 2015 году. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
У «Спартака» перед дерби проблемы с составом
Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России
«Зенит» победил «Баварию» в матче Евролиги
Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон (фото)
Выиграй билеты на бой Федора Емельяненко
Новый тренер «Локо» поделился эмоциями от начала работы в клубе
«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь