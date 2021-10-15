Пихлер — о Зайцевой: Уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг

«Для меня прошлогоднее решение CAS в отношении Зайцевой выглядит очень странным. Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг. Ей надо продолжать борьбу за своё честное имя в гражданском суде, я всегда её поддержу», — приводят слова Пихлера «Известия».

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги от участия в Олимпийских играх. Сама Зайцева ушла из спорта в 2015 году. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.