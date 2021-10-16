Пустят ли Логинова на Олимпиаду? Кто будет добывать медали для России

Российский биатлон восемь лет ждал зимнюю Олимпиаду. Последний раз наша сборная полноценно выступала на Играх еще в Сочи в 2014 году. Из-за санкций со стороны МОК и WADA на последние Игры в Пхенхчане в 2018 году поехало всего четверо наших биатлонистов — Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Сборная России даже не смогла набрать людей на классические эстафеты.

Болельщики слишком долго ждут успехов от наших стреляющих лыжников на Олимпиаде и вряд ли простят очередную неудачу. Не простят ее и в руководстве российского спорта. Из-за этого опять переосмыслили правила отбора в национальную команду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--95a5ef1296be798ce3f0" data-vnd="95a5ef1296be798ce3f0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=95a5ef1296be798ce3f0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Состав новой мужской сборной на начало Кубка мира уже практически известен. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев попали в него как спортсмены, занявшие место в топ-30 по итогам прошлого сезона. К ним добавился молодой Карим Халили, и это личное решение старшего тренера Юрия Каминского. Карим, хоть и не пробился в топ-30, но неплохо проявил себя весной и даже стал бронзовым призером взрослого чемпионата мира в эстафете.

Осталось заполнить всего две вакансии. Надо взять человека в шестерку тех, кто будет сразу бегать на Кубке мира и одного запасного на случай, если у кого-то будут проблемы со здоровьем либо откровенно слабые результаты. На эти два места претендуют Максим Цветков, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Даниил Серохвостов и, возможно, кто-то еще.

Сразу обращает на себя внимание фамилия Елисеева в списке. Матвей жестко поругался со старшим тренером Каминским в межсезонье, игнорировал указания наставника и был переведен в другую группу. При этом в СБР заявили, что при повторном нарушении режима Матвея просто выгонят из сборной.

Очевидно, в Союзе биатлонистов России просто боятся идти на радикальные меры, ведь спортсменов уровня Елисеева в стране не так много. А Матвей при всех его проблемах последние несколько лет был стабильно вторым-третьим номером в сборной.

Много вопросов вызывает и присутствие в списке Евгения Гараничева, который уже который год движется по нисходящей. Призер Олимпиады в Сочи давно растерял былую форму, а про его отношения с эстафетами знают все. Едва ли тренеры всерьез его рассматривают на эту гонку на Олимпиаде.

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Карим Халили — очень работоспособный и целеустремленный парень. Пожалуй, для эстафеты он хороший помощник, но есть сомнения, что он на данный момент способен бороться за медали Кубка мира и тем более Олимпиады в личных гонках.

Даниил Серохвостов — большой талант, отличающийся высокой скоростью на дистанции. К сожалению, зная консервативный подход руководства СБР к подключению новых лиц в команду, есть большие сомнения, что мы увидим Серохвостова на этапах Кубка мира.

Антон Бабиков и Максим Цветков блистали в сборной пять лет назад, но с тех пор никак не могут и близко подобраться к той форме, которая позволяла им выигрывать чемпионат мира и убегать от Мартена Фуркада.

Остаются два человека, которые реально будут претендовать на медали в каждой гонке, в которой выйдут на старт. Речь, конечно же, об Александре Логинове и Эдуарде Латыпове. Логинову не слишком удался прошлый сезон, но его потенциал хорошо известен. Чемпион мира 2020 года способен вернуться в борьбу за высокие места. Другое дело, что Александра могут и не пустить на Олимпиаду в Пекине.

Срок его дисквалификации за ЭПО истек 25 ноября 2016 года. С тех он не пропустил ни одного чемпионата мира, но разрешение здесь выдает Международный союз биатлонистов. С Олимпиадой все гораздо хуже.

На Игры в Пхенхчан МОК не допустил большую часть сборной России, и было бы наивно думать, что в числе приглашенных окажется человек, попавшийся на допинге. Тем более, что по правилам МОК спортсмен, отбывший наказание за применение запрещенных препаратов, должен пропустить одну Олимпиаду. Пожизненной дисквалификации, как, к примеру, у Ольги Зайцевой, у Логинова нет, но и нет никаких гарантий, что WADA и МОК не придумают новые причины для недопуска нашего чемпиона мира.

Латыпова же наверняка на Игры-2022 пустят. Эдуард, наоборот, прибавляет с каждой гонкой и даже отобрал у Логинова статус финишера в эстафете. Временами Эдуард был просто неудержим на Кубке мира.

В нашем биатлоне по-прежнему немало проблем и скандалов, однако в олимпийский сезон мужская сборная России дает повод для сдержанного оптимизма. Если старшему тренеру Каминскому не будут мешать и советовать со всех сторон, а Логинову все же дадут зеленый свет на участие в Олимпиаде, Игры в Пекине могут стать приятным сюрпризом для российских болельщиков.