Любовная драма в биатлоне. Шведские чемпионы поменялись возлюбленными

Таких любовных драм мировой биатлон еще не видел. По крайней мере, ранее такое не выносилось на всеобщее обсуждение. Шведская газета Aftonbladet опубликовала материал, где рассказывается история четырех молодых людей, которые откровенно признаются в своих чувствах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0Yo0UhoRbS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0Yo0UhoRbS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0Yo0UhoRbS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jesper Nelin - Biathlete (@jespernelin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым слово взял 29-летний биатлонист Йеспер Нелин. На Олимпиаде-2018 он стал золотым медалистом в эстафете, да и в целом давно выступает на хорошем уровне на Кубке мира. На протяжении довольно длительного времени он встречался с главной звездой сборной Швеции — олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира Ханной Эберг. Спортсмены часто появлялись вместе на публике и никаким образом не скрывали своих отношений.

Однако в последние годы результаты Нелина пошли вниз. В этот же момент взошла звезда другого шведского биатлониста Мартина Понсилуомы. На последнем чемпионате мира он взял золото в спринте, а потом добавил еще две медали на турнире. Тут обязательно надо отметить, что Нелин и Понсилуома дружили. Поэтому можно понять удивление Йеспера, когда после мирового первенства 2021 года на этапе в Чехии он обнаружил, что Мартин проявляет интерес к Ханне Эберг — его девушке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVIbWu1sOoJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVIbWu1sOoJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVIbWu1sOoJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hanna Öberg (@hannaaoberg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Понсиулома на тот момент встречался с другой шведской биатлонисткой Фанни Юханссон. Молодая спортсменка пока не достигла больших высот в биатлоне, но стремилась пробиться в основу команды. В итоге все пришло к тому, что Понсилуома расстался с Юханссон и начал встречаться с Эберг. В интервью Aftonbladet Мартин и Йеспер расходятся в показаниях.

«Мартин и Фанни были вместе до чемпионата мира. Потом он взял золото ЧМ, и это изменило ситуацию. Он расстался с Фанни. Уже после чемпионата мира выяснилось, что он проявляет интерес к Ханне. Тогда я почувствовал себя неважно. Ханна, вероятно, захочет добавить что-нибудь. Но это они начали. У нас была чертовски сплоченная команда. Сейчас я бы не сказал, что это так. Но мы по-прежнему тренируемся вместе», — отметил Нелин.

В Чехии была небольшая турбулентность, но тогда мы справились c этим очень профессионально и никаких проблем не было. Во всяком случае, с моей стороны. Мы разговаривали с Йеспером. Никаких обид нет. У меня с ним нет проблем. Это вопрос к нему Мартин Понсилуома

Не осталась в стороне и Ханна Эберг, которая призналась, что нашла настоящее счастье в отношениях с Мартином. При этом шведка заверила, что и с Йеспером сохранила дружескую связь. Похоже, только Нелин придерживается другой позиции и испытывает совершенно другие эмоции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By-3MW6iGv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By-3MW6iGv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/By-3MW6iGv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Fanny Johansson (@fannyjohnsn)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но и это еще не все. Разочарованный происходящим Нелин нашел утешение вместе с Фанни Юханссон — девушкой, которую бросил Понсиулома. Все они продолжают совместную подготовку к сезону. Есть подозрение, что на этапах Кубка мира мы еще не раз услышим об этой шведской четверке биатлонистов.

Вообще на Кубке мира было и есть много биатлонных пар. Симон Шемп и Франциска Пройс, Тимофей Лапшин и Ольга Абрамова, Никита и Анастасия Поршневы, Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, Тим Бурк и Андреа Хенкель, Давид Экхольф и Хелена Юнсон, Оксана Хвостенко и Вячеслав Деркач. И это далеко не полный список. Когда находишься столько времени вместе, неизбежно возникновение симпатии. Хотя, надо признать, что история четверки шведских биатлонистов с лихвой переплюнула все любовные истории до этого.