Умер бывший тренер сборной России по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Князев — заслуженный тренер России. В 2020 году специалист работал в резервной национальной команде по биатлону, в разное время входил в штаб основной сборной страны.

В 2011 году возглавлял юношескую сборную России, в составе которой были чемпионы мира Максим Цветков и Александр Логинов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер в возрасте 69 лет.