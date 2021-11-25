Российские девушки едут на первый этапе Кубка мира по биатлону: фото красавиц
27 ноября начинается очередной биатлонный сезон: в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира.
27 ноября начинается очередной биатлонный сезон: в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира.
Помимо шести биатлонистов, Россию на этом этапе представят шестеро биатлонисток: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
Ожиданиями от сезона уже успела поделиться Светлана Миронова, рассказавшая о позитивном настрое перед начинающимся сезоном.