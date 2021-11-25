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11:33 (мск), источник: Московский комсомолец

Российские девушки едут на первый этапе Кубка мира по биатлону: фото красавиц

27 ноября начинается очередной биатлонный сезон: в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира.

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фотографий
18
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18
фотографий

Помимо шести биатлонистов, Россию на этом этапе представят шестеро биатлонисток: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Ожиданиями от сезона уже успела поделиться Светлана Миронова, рассказавшая о позитивном настрое перед начинающимся сезоном.

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