Российская биатлонистка опоздала на старт гонки

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Российская биатлонистка Светлана Миронова опоздала на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в эфире «Матч ТВ».

Губерниев рассказал, что у спортсменки были проблемы с креплением лыж. После первой стрельбы на отметке 5,3 километра Миронова занимает 11-е место. Отмечается, что биатлонистке не придется платить штраф за случившееся.

Миронова является чемпионкой России. На ее счету также победы на первенствах мира и Европы среди юниоров.