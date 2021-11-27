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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский биатлонист перепутал финиш и лишился медали на гонке Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов допустил ошибку в ходе индивидуальной гонки на 20 километров на Кубке мира и лишился шанса выиграть медаль.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний спортсмен перепутал финишные створки на последнем круге. Вместо финишного створа Латыпов отправился на огневой рубеж. Из-за ошибки он потерял время и утратил шансы на медали в гонке. В итоге он занял седьмое место.

Первое место занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Второе место досталось его соотечественнику Тарьею Бе, который допустил две ошибки в стрельбе. Третье место занял француз Симон Дестье. Этап Кубка мира проходит в шведском Эстерсунде.

По итогам Кубка мира в прошлом сезоне Латыпов занял 18-е место в общем зачете.

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