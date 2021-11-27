Странная ошибка российского биатлониста: Латыпов перепутал повороты и не побежал на финишную прямую на Кубке мира

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Первая гонка на Кубке мира — 2021/2022 для России получилась противоречивой. Наши девушки показали полярные результаты: если Нигматуллина и Резцова забрались в топ-10, то Миронова и Казакевич напортачили: Светлана на старт опоздала, хорошо хоть штрафными секундами не наградили, а Ирина полностью рассыпалась в стрельбе — 10 промахов.

От мужчин хотелось большей стабильности, большего позитива. Тем более что предпосылки к этому были. Состав на зиму был известен задолго до первой гонки, разве что быстроногий Серохвостов отобрался в последний момент. А в остальном лидеры-то привычные: тут и Логинов с Латыповым, и Елисеев с Гараничевым. И Карим Халили, которому пора показывать себя. Хотелось надеяться, что никому из этой пятёрки время на раскачку не нужно.

Впрочем, без странного инцидента и у мужчин не обошлось.

Беги — не беги

Увы, но Гараничев «прибил» себя чуть ли не в начале изнуряющей 20-километровой гонки. Из 13 человек он пришёл на стрельбище предпоследним и там допустил два промаха. Забегая вперёд, стоит сказать, что они были не последними и Евгений так и остался где-то в самом низу протокола. Неужели время Гараничева в большом биатлоне ушло безвозвратно?

На фоне Гараничева у других россиян дела шли лучше. Логинов выдал очень бодрый старт, ноль на первой «лёжке» и шикарный второй круг в одни ноги с лидерами. Вот только за этим последовали сразу три промаха, и тут уж беги — не беги, ничего не поделать. В итоге Александр промахнулся ещё три раза, и, несмотря на свою готовность, оказался где-то очень далеко.

Латыпов бился за медаль

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А вот у Латыпова было наоборот. Начал он тяжеловато, получил гандикап уже на первом круге, да ещё и штрафную минуту настрелял. Зато потом, за счёт чистой стрельбы и очень приличной скорости принялся подбираться к лидерам. После второго рубежа вклинился в десятку, после третьего — вплотную подобрался к пятёрке, а после четвёртого — бился за медаль.

Но, увы, Эдуарду подняться в тройку с промахом было не суждено. Об этом — в концовке.

Фаворитами гонки стали те же, кто и всегда: шведы, французы и норвежцы. Понсилуома, Самуэльссон и Нелин ногами работали великолепно, но стреляли просто отвратительно. Как бы хорош ни был Себастиан, что можно сделать с шестью штрафными минутами? Разве что бороться с Логиновым и Жакленом из Франции, стрелявшими так же плохо.

Крутые дебютанты

Лучшим среди французов стал Детьё, который с двумя промахами еле-еле разбавил засилье норвежцев на первых местах. Симон стал третьим, а вот первое-второе и четвёртое-пятое места заняли парни из Норвегии. Но если успех 24-летнего Стурлы Легрейда — это уже не сенсация, ведь парень всю прошлую зиму бился на равных с Йоханнесом Бё, то 23-летний Сиверт Баккен — персонаж для мирового биатлона новый. Да, он оказался высоко за счёт чистой стрельбы, а ногами проиграл младшему Бё две минуты, но это крутой дебют!

Впрочем, и Даниил Серохвостов не подкачал в первой гонке на таком уровне. Два промаха, отличная скорость и место в топ-20 — это, пожалуй, лучший дебют в сборной за последние годы. Не так-то просто вспомнить тех, кто с ходу не проваливался на 50−60-е места!

Глупая ошибка

Ну, а теперь к странному эпизоду, который решил судьбу гонки для бедного Латыпова. Измученный гонкой Эдуард по окончании пятого круга совсем забыл, куда ему нужно бежать на финиш, пропустил поворот на заключительную прямую и будто бы поехал на новый круг.

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Заметил только тогда, когда поравнялся с финишным створом. Развернулся, видимо, чертыхнулся, поехал назад. Только потом повернул и преодолел финишные метры. Глупая ошибка для биатлониста, который уже не раз участвовал в гонках самого высокого уровня. Глупая, но простительная, разные бывают казусы. Ту же стрельбу Домрачевой вспомните!

Лишил ли Эдуард себя медали? Вопрос непростой. Но, если быть честными, скорее, нет, чем да. Наверное, Латыпов всё равно не смог бы опередить Детьё. Однако провалиться с четвёртого на седьмое место, лишившись даже «цветов», очень обидно.