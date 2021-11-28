Губерниев: Гараничев — недоразумение, его не должно быть в сборной России

«Я не понимаю, как Гараничев попал в команду. Ему пора домой — усилить свою сборную в борьбе за Кубок России. Его нужно отправить восвояси, он вообще не готов к сезону, он не бежит. Отправляйте на “Ижевскую винтовку”.

Гараничев прямо сейчас — это недоразумение. Его не должно быть в составе сборной России. Это просто неуважение ко всем и всему — ставьте молодых, чтобы они опыта набирались. Какая разница — забыл он палки или нет. Без палок прибежал бы 72-м, а так 113-й. Он вообще не бежит, просто кошмар.



К Халили нет ни одного вопроса, к Елисееву есть вопросы, но он моложе Гараничева. К группе Каминского минимум вопросов, Латыпов разбежится, Логинов молодец — трезво оценивает состояние. Мужчины в этом плане радуют больше, чем женщины. Здесь понятно, откуда брать ресурсы и улучшения«, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.