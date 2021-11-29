Елисеев и Гараничев не выступят на втором этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Василий Томшин и Александр Поварницын заменят Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в составе сборной России на втором этапе Кубка мира по биатлону.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

«Обсудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU, — сказал Майгуров. — Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен. Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона».

В воскресенье Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира, забыв палки. 33-летний биатлонист был вынужден стартовать с задержкой более чем в полминуты, которые были приплюсованы к его времени. В итоге он финишировал со 113-м результатом, что является антирекордом для российских биатлонистов на этапах Кубка мира.

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В активе Гараничева 15 призовых подиумов на этапах Кубка мира в личных гонках (1 золотая, 6 серебряных и 8 бронзовых наград), он является бронзовым призером Олимпиады 2014 года в индивидуальной гонке и трехкратным победителем чемпионатов Европы.

Елисеев на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде занял 75-е место в спринте и 30-е место в индивидуальной гонке. В воскресенье биатлонист в интервью «Матч ТВ» заявил, что хочет взять паузу в карьере. Елисеев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете, двукратным победителем и серебряным призером первенств Европы.

Поварницын ранее был включен в состав сборной России решением тренерского штаба по итогам контрольных тренировок, но вынужден был пропустить первый этап Кубка мира из-за нехватки квалификационных очков. В активе 23-летнего биатлониста серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года.

Томшин выступал на первом этапе Кубка IBU, где выиграл гонку преследования и стал третьим в спринте.