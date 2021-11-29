«Мы смешим весь биатлонный мир». Тихонов высказался по поводу Гараничева и Елисеева

«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда. Всё.



Я вчера посмотрел их интервью и не услышал ни одного внятного ответа. Что это такое? “Я не помню, я не знаю, надо подумать”. Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку?



Мы смешим весь биатлонный мир. Я бы их обоих на Олимпиаду не взял», — приводит слова Тихонова Газета.Ru.