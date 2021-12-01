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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Человек считает себя Богом». Резцова резко отреагировала на высказывания Губерниева о Хованцеве

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева о бывшем тренере сборной России Анатолии Хованцеве.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт-Экспресс

«Губерниев и обо мне много гадостей говорил. Я не хочу его оскорблять, но он человек, который считает себя Богом. Это не то что не по-мужски, это не по-человечески! То, что у человека немеренно денег, не дает ему права унижать и оскорблять других», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 1 декабря, 72-летний Хованцев в разговоре с «СЭ» назвал унизительными высказывания Губерниева о российском биатлонисте Евгении Гараничеве. По словам комментатора, 33-летний спортсмен занимает чье-то место в национальной команде.

Позже Губерниев в комментарии «СЭ» заявил, что его мало интересует мнение Хованцева: «Он же на пенсии».

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