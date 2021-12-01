«Человек считает себя Богом». Резцова резко отреагировала на высказывания Губерниева о Хованцеве

«Губерниев и обо мне много гадостей говорил. Я не хочу его оскорблять, но он человек, который считает себя Богом. Это не то что не по-мужски, это не по-человечески! То, что у человека немеренно денег, не дает ему права унижать и оскорблять других», — сказала Резцова «СЭ».