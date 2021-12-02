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2 декабря, источник: БЕЛТА

Анна Сола выиграла бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Швеции

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира, который стартовал в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 в данной дисциплине завершила спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, не закрыв две мишени и уступив лучшему времени дня 14,4 сек. Еще одна белоруска Динара Алимбекова финишировала четвертой, отстав от лидера на 20,6 сек. При этом у нее на счету один неточный выстрел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победу праздновала австрийская стреляющая лыжница Лиза Тереза Хаузер. Ее результат — 19 мин. 30,2 сек. (0 промахов). Серебро выиграла шведка Эльвира Эберг — отставание 12,5 сек. (0 промахов).

Что касается остальных белорусок, то Ирина Лещенко финишировала 24-й (отставание 1 мин. 08,2 сек., 0 промахов), Елена Кручинкина — 42-я (отставание 1 мин. 35,8 сек., 1 промах), Ирина Кручинкина — 95-я (отставание 3 мин. 00,6 сек., 3 промаха). Всего пришли к финишу 113 спортсменок.

Следующий комплект медалей на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде спортсменки разыграют в гонке преследования, которая пройдет 4 декабря.

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