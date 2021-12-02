Анна Сола выиграла бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Швеции

Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 в данной дисциплине завершила спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, не закрыв две мишени и уступив лучшему времени дня 14,4 сек. Еще одна белоруска Динара Алимбекова финишировала четвертой, отстав от лидера на 20,6 сек. При этом у нее на счету один неточный выстрел.