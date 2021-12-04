Рёйселанд победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, россиянок нет в топ-10
Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Рёйселанд пробежала 10 км за 32 минуты 20,6 секунды, допустив один промах. Второе место у француженки Анаис Бескон (+4,8 секунды, без промахов), третьей стала ее соотечественница Анаис Шевалье (+7,0, без промахов).
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, которая финишировала 17-й.
Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Гонка преследования