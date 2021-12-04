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16:23 (мск), источник: Матч ТВ

Рёйселанд победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, россиянок нет в топ-10

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Рёйселанд пробежала 10 км за 32 минуты 20,6 секунды, допустив один промах. Второе место у француженки Анаис Бескон (+4,8 секунды, без промахов), третьей стала ее соотечественница Анаис Шевалье (+7,0, без промахов).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, которая финишировала 17-й.

Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Гонка преследования

  1. (12 — место в спринте). Марте Олсбю Рёйселанд (Норвегия) — 32:20.6
  2. (14). Анаис Бескон (Франция) — +4.8
  3. (6). Анаис Шевалье (Франция) — +7.0
    …17 (29). Ульяна Нигматуллина — +1:43.4 (1)
    …24 (20). Светлана Миронова — +2:22.9 (4)
    …31 (27). Кристина Резцова — +2:55.2 (5)
    …32 (45). Ирина Казакевич — +3:01.9 (4)
    …36 (43). Лариса Куклина (все — Россия) — +3:33.2 (5)

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