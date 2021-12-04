Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
4.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
4.12
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
5.12
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
5.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
4 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежская биатлонистка Фемстейневик выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Рагнхильд Фемстейневик выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Скандинавка преодолела 12 км с четырьмя огневыми рубежами за 40 мин. 21,2 сек., не закрыв одну мишень. Второе место заняла российская спортсменка Анастасия Шевченко. Она отстала от победительницы на 10,6 сек. (1 промах). Бронзу выиграла француженка Паула Боте — отставание 22,4 сек. (1 промах).

Участвовала в данном виде программы и белоруска Юлия Ковалевская. Ее итоговый результат — 45-я позиция (отставание 4 мин. 38,6 сек., 5 промахов).

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь