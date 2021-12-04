Норвежская биатлонистка Фемстейневик выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU

Скандинавка преодолела 12 км с четырьмя огневыми рубежами за 40 мин. 21,2 сек., не закрыв одну мишень. Второе место заняла российская спортсменка Анастасия Шевченко. Она отстала от победительницы на 10,6 сек. (1 промах). Бронзу выиграла француженка Паула Боте — отставание 22,4 сек. (1 промах).