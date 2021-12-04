Российские биатлонисты завоевали первую медаль в сезоне Кубка мира
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Победу в эстафете одержали норвежцы, использовавшие четыре дополнительных патрона, с результатом 1 час 14 минут 9,3 секунды. Второе место заняли французы (+11,2; восемь дополнительных патронов).
Россияне Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, использовавшие девять дополнительных патронов, стали бронзовыми призерами, уступив 45,9 секунды. На последнем этапе эстафеты Латыпов пробежал один штрафной круг после стрельбы из положения стоя.
Сборная России завоевала первую медаль в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону.