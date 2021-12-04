Российские биатлонисты завоевали первую медаль в сезоне Кубка мира

Победу в эстафете одержали норвежцы, использовавшие четыре дополнительных патрона, с результатом 1 час 14 минут 9,3 секунды. Второе место заняли французы (+11,2; восемь дополнительных патронов).

Россияне Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, использовавшие девять дополнительных патронов, стали бронзовыми призерами, уступив 45,9 секунды. На последнем этапе эстафеты Латыпов пробежал один штрафной круг после стрельбы из положения стоя.