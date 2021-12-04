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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские биатлонисты завоевали первую медаль в сезоне Кубка мира

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в эстафете одержали норвежцы, использовавшие четыре дополнительных патрона, с результатом 1 час 14 минут 9,3 секунды. Второе место заняли французы (+11,2; восемь дополнительных патронов).

Россияне Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, использовавшие девять дополнительных патронов, стали бронзовыми призерами, уступив 45,9 секунды. На последнем этапе эстафеты Латыпов пробежал один штрафной круг после стрельбы из положения стоя.

Сборная России завоевала первую медаль в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Франция
    Франция
  • 3
    Россия
    Россия
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