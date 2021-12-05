Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские биатлонистки Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола отстали от победительниц на 57,9 сек. (0 промахов + 6 дополнительных патронов).
Замкнули тройку призеров биатлонистки Швеции. Линн Перссон, Мона Брурссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг в острой борьбе на финише опередили норвежек, уступив француженкам 1 мин. 09,6 сек. (0+11).
Закроет программу второго этапа Кубка мира по биатлону мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.