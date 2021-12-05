Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.