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5 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белорусские биатлонистки Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола отстали от победительниц на 57,9 сек. (0 промахов + 6 дополнительных патронов).

Победу праздновали спортсменки Франции. Итоговое время Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон и Жюстин Бреза-Буше — 1 ч. 10 мин. 30,3 сек. (0+4).

Замкнули тройку призеров биатлонистки Швеции. Линн Перссон, Мона Брурссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг в острой борьбе на финише опередили норвежек, уступив француженкам 1 мин. 09,6 сек. (0+11).

Закроет программу второго этапа Кубка мира по биатлону мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

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