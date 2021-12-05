Русские биатлонистки проиграли в эстафете больше трех минут, хотя Резцова выиграла 1-й этап. Как так вышло?
Дикий проигрыш.
Дикий проигрыш.
Мужская сборная России взяла бронзу в эстафете, немного порадовав болельщиков, которые большую часть времени вынуждены грустить из-за отсутствия медалей. Девушки, провалившие личные гонки в Эстерсунде, поддержать их не смогли.
К эстафете в команде оказалась готова лишь Кристина Резцова. Она не допустила ни одного промаха и от старта до передачи этапа Ларисе Куклиной шла в лидерах. Биатлонистка была так уверена у своих силах, что ее вообще не смущало соседство с Лизой Витоцци и Джессикой Йисловой на последнем круге. Она им не позволила даже подумать о том, чтобы выйти вперед.
Куклина, которая растеряла всю свою стрельбу, а также никогда не отличалась быстрым ходом, свела все усилия Резцовой на нет. За два рубежа россиянке потребовалось три дополнительных патрона. Эти осечки отбросили команду на 4-е место — минута отставания от Белоруссии (Динара Алимбекова) и Франции (Анаис Шевалье-Буше). С нее у команды все пошло наперекосяк.
У Светланы Мироновой подтянуться повыше не получилось. Четыре дополнительных патрона отправили Россию на 8-е место, а проигрыш Франции (Жюли Симон) которая отцепила Белоруссию (Елена Кручинкина), увеличился до двух минут. Все было так плохо, что нас без проблем обошла Швеция с двумя штрафными кругами, а также Норвегия и Италия, которые проехали лишние 150 метров по разу. Миронова ногами проиграла Эльвире Эберг больше минуты.
Ульяна Нигматуллина просто докатывала эту гонку. Выше 8-го места мы так и не поднялись — 3 минуты проигрыша. Никакого мощного заключительного круга от биатлонистки тоже никто и не увидел, потому что он и не требовался. Отставание чудовищное.
Если парни попали на подиум со штрафным кругом, девушки не смогли, обойдясь без них. А у шведок, кстати, получилось: Ханна Эберг затащила своих в топ-3 с двумя. Жюстин Брезаз-Буше финишировала с флагом. Через минуту Анна Сола вместе с подругами по команде праздновала второе место.
Нашим же пора что-то делать. Кажется, если сейчас разогнать всю сборную (кроме Резцовой и, возможно, Нигматуллиной) и набрать новых биатлонисток, хуже не станет.
Виктория Дмитриева