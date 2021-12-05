Текущие события
Биатлон. Кубок мира
17:15
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
14:35
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2.12
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
4.12
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
4.12
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кристиансен выиграл пасьют на этапе Кубка мира, россиян нет в топ-10

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал 11-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Кубок мира (биатлон)
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Первое место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен, преодолевший 12,5 километра за 30 минут 14,8 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Вторым стал победитель спринта швед Себастьян Самуэльссон (отставание — 9,8 секунды, 4 промаха), третьим — француз Эмильен Жаклен (+11,0; 3).

Латыпов стартовал с четвертой позиции и проиграл на финише 1 минуту 20,8 секунды (3 промаха). Россиянин Александр Логинов занял 31-е место (+2.18,6; 5), Александр Поварницын — 37-е (+2.45,5; 5), Василий Томшин — 39-е (+3.10,9; 5), Карим Халили — 40-е (+3.12,2; 4).

Следующий этап Кубка мира примет австрийский Хохфильцен с 10 по 12 декабря.

  • 1
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Себастьян Самуэльссон
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Шарапова показала платье из переработанных бутылок
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь