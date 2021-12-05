Кристиансен выиграл пасьют на этапе Кубка мира, россиян нет в топ-10
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал 11-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал 11-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Первое место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен, преодолевший 12,5 километра за 30 минут 14,8 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Вторым стал победитель спринта швед Себастьян Самуэльссон (отставание — 9,8 секунды, 4 промаха), третьим — француз Эмильен Жаклен (+11,0; 3).
Латыпов стартовал с четвертой позиции и проиграл на финише 1 минуту 20,8 секунды (3 промаха). Россиянин Александр Логинов занял 31-е место (+2.18,6; 5), Александр Поварницын — 37-е (+2.45,5; 5), Василий Томшин — 39-е (+3.10,9; 5), Карим Халили — 40-е (+3.12,2; 4).
Следующий этап Кубка мира примет австрийский Хохфильцен с 10 по 12 декабря.