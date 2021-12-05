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5 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Кристиансен победил в мужской гонке преследования на этапе КМ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен выиграл мужскую гонку преследования на втором в сезоне этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира (биатлон)
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Итоговое время скандинавского стреляющего лыжника, который допустил один промах на четырех огневых рубежах, — 30 мин. 14,8 сек. Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон — отставание от победителя — 9,8 сек. (4 промаха). Бронза на счету Эмильена Жаклена из Франции, который лидировал большую часть гонки на 12,5 км. Он отстал от соперника из Норвегии на 11 сек. (3 промаха).

Что касается белорусов, то Антон Смольский финишировал 26-м (отставание 2 мин. 01,08 сек., 4 промаха), Сергей Бочарников — 33-м (отставание 2 мин. 38,2 сек., 3 промаха), Максим Воробей — 34-м (отставание 2 мин. 39 сек., 4 промаха). Дмитрий Лазовский — 57-м (отставание 6 мин. 17 сек., 8 промахов).

  • 1
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Себастьян Самуэльссон
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
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