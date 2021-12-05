Норвежский биатлонист Кристиансен победил в мужской гонке преследования на этапе КМ

Итоговое время скандинавского стреляющего лыжника, который допустил один промах на четырех огневых рубежах, — 30 мин. 14,8 сек. Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон — отставание от победителя — 9,8 сек. (4 промаха). Бронза на счету Эмильена Жаклена из Франции, который лидировал большую часть гонки на 12,5 км. Он отстал от соперника из Норвегии на 11 сек. (3 промаха).