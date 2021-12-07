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21:13 (мск), источник: Sport24

«Есть люди, которые ловят звезды». Биатлонистка Сола рассказала о конфликте с Алимбековой в сборной Белоруссии

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала информацию о конфликте с Динарой Алимбековой в национальной сборной.

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Источник: instagram.com/dinara_alimbekova18

— Недавно в СМИ были некоторые заголовки о существовании какого-то конфликта между лидерами сборной. Какой конфликт, ты можешь рассказать, или это все слухи?

— Как это сказать…

— Какой сейчас микроклимат в команде?

— Отличный. На самом деле девчонки, парни за исключением одного человека общаются замечательно.

— Да, я про Динару и хотел спросить. С чем это связано? Уже много кто знает.

— Я не хочу это все ворошить. Есть люди, которые ловят звезды. Поэтому я не хочу об этом вообще. Без комментариев, — сказала Сола в интервью ютуб-каналу бывшего российского, а ныне южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина.

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