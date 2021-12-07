«Есть люди, которые ловят звезды». Биатлонистка Сола рассказала о конфликте с Алимбековой в сборной Белоруссии
Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала информацию о конфликте с Динарой Алимбековой в национальной сборной.
Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала информацию о конфликте с Динарой Алимбековой в национальной сборной.
— Недавно в СМИ были некоторые заголовки о существовании какого-то конфликта между лидерами сборной. Какой конфликт, ты можешь рассказать, или это все слухи?
— Как это сказать…
— Какой сейчас микроклимат в команде?
— Отличный. На самом деле девчонки, парни за исключением одного человека общаются замечательно.
— Да, я про Динару и хотел спросить. С чем это связано? Уже много кто знает.
— Я не хочу это все ворошить. Есть люди, которые ловят звезды. Поэтому я не хочу об этом вообще. Без комментариев, — сказала Сола в интервью ютуб-каналу бывшего российского, а ныне южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина.