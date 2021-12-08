Стали известны доходы ведущих норвежских лыжников и биатлонистов

Размер годового дохода и общего состояния атлетов опубликовал Dagens Naeringsliv.

Согласно данным издания, экс-наставник английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заработал в прошедшем году $407 тыс., его общее состояние составляет порядка $12,5 млн.

Среди прочих его опередили олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе ($1,54 млн в прошлом году) и действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ($3,41 млн и $5,28 млн соответственно).

Доходы других спортсменов: