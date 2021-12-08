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16:08 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны доходы ведущих норвежских лыжников и биатлонистов

Стало известно, сколько зарабатывают ведущие норвежские спортсмены.

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Источник: Reuters

Размер годового дохода и общего состояния атлетов опубликовал Dagens Naeringsliv.

Согласно данным издания, экс-наставник английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заработал в прошедшем году $407 тыс., его общее состояние составляет порядка $12,5 млн.

Среди прочих его опередили олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе ($1,54 млн в прошлом году) и действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ($3,41 млн и $5,28 млн соответственно).

Доходы других спортсменов:

Лыжница Терезе Йохауг — $ 627 тыс. в 2020 году и $ 5,94 млн всего
Биатлонистка Тириль Экхофф — $ 473 тыс. и $ 1,1 млн
Лыжник Йоханнес Клебо — $ 374 тыс. и $ 990 тыс.
Экс-лыжница Марит Бьорген — $ 297 тыс. и $ 3,85 млн
Экс-лыжник Петтер Нортуг — $ 121 тыс. и $ 1,43 млн.

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