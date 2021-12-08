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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

В сборной Беларуси по биатлону любовная драма. Почему поссорились Сола и Алимбекова

Анна намекнула на то, что Динара «поймала звезду». Но дело, похоже, не в результатах.

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Источник: Чемпионат.com

В сборной Беларуси по биатлону разлад. Наверное, на старте сезона это удивило многих болельщиков, не особо следящих за спортсменами из других стран в межсезонье. Ключевой фигурой разлада стала Динара Алимбекова, лидер команды по результатам. После двух стартовых этапов Кубка мира белоруска идёт третьей в общем зачёте.

Но конфликт возник отнюдь не из-за спортивных достижений Динары. Дело в любовной драме.

«Мне открыли глаза на многие вещи»

Всё началось ещё летом. Поклонники белорусской команды заметили, что на общекомандных фото почему-то отсутствует лидер сборной — Динара Алимбекова.

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Да и ладно просто отсутствует, иногда её просто сознательно обрезали с общих фотографий. Например, так сделала Анна Сола в «сториз» «Инстаграма». Беспокойство фанатов усилилось и из-за отсутствия Алимбековой на свадьбе Солы, где не только присутствовала вся сборная Беларуси, но и, например, российские биатлонистки Лариса Куклина и Ульяна Нигматуллина.

Но Динара спокойно объяснила этот момент. Сперва слегка иронично в своём «инстаграме», а потом — вполне серьёзно в белорусских СМИ.

«Я перестала общаться с людьми, которые не делают меня лучше, а общение с ними отнимает много энергии, — призналась Алимбекова Пятому каналу. — Пришли люди, которые мне подсказали и смогли открыть глаза на многие вещи. Если меня нет на какой-то фотографии, значит, я была на тренировке и не могла присутствовать. В других командах такое тоже бывает. Это индивидуальный вид спорта, не всегда мы можем быть вместе. В профессиональном плане у нас в команде хорошие отношения. Я не посещаю командные вечеринки, стараюсь больше отдыхать и уделять время себе и своему коту».

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«Я в блоке после гонки»

Российская публика узнала о конфликте в команде лишь на старте Кубка мира. Дмитрий Губерниев в эфире начал расспрашивать об этом Анну Солу, но та дала лишь пространный ответ: «Почему в команде не общаются с Алимбековой? У нас в команде всё прекрасно. Спросите у неё, почему не общаются. У неё очень здорово получается отвечать на эти вопросы».

Позднее Губерниев приоткрыл завесу тайны, заявив, что его пугают трения в женской команде по поводу личной жизни.

Скажу так: если это всепобеждающая любовь, то всё будет хорошо. А если что-то менее серьёзное, то может потрепать нервы и сказаться на выступлениях
Дмитрий Губерниев
спортивный комментатор

Позднее Сола всё-таки сообщила, что в команде всё хорошо, отношения замечательные, а не общаются только с Динарой. На вопрос «почему» Анна намекнула, что есть люди, которые «ловят звёзды». Объяснять свои слова биатлонистка не стала.

За сутки до этого Алимбекова рассказала, что Сола заблокировала её в «Инстаграме». Обе биатлонистки выложили на свои странички кадры с эстафеты, но не отметили друг друга, хотя не забыли об остальных участницах команды. «Я в блоке после гонки», — ответила Динара на вопрос одного из подписчиков об этой ситуации.

Белорусская драма

Так что же за любовная история устроила разлад в команде? Многие российские болельщики знают, что Алимбекова долгое время встречалась с российским биатлонистом Кириллом Стрельцовым. Предполагалось, что дело идёт к свадьбе, а наш спортсмен может сменить спортивное гражданство, однако во время пандемии пара рассталась. С тех пор о личной жизни Динары ничего не было известно.

Сейчас официальных заявлений спортсменка тоже не делала, но белорусские СМИ сообщают, что Алимбекова состоит в отношениях с соотечественником Антоном Смольским. Казалось бы, что страшного в том, что два биатлониста строят отношения. Да, на данную минуту кажется, что проблем никаких нет — Динара была одинока, а Антон — в разводе. Вот только предполагается, что отношения спортсменов начались ещё в декабре, после «Рождественской гонки», когда Смольский был ещё женат и воспитывал с супругой Дарьей Иеропес полуторагодовалую дочь.

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Иеропес — тоже белорусская биатлонистка, с которой Смольский и Алимбекова выступали на юниорском уровне. В 2018 году Антон и Дарья объявили о свадьбе, когда уже ждали ребёнка. Как потом признается Иеропес, беременность была для неё незапланированной.

Несмотря на это, супруги прожили вместе чуть больше полутора лет и развелись лишь этим летом. Иеропес намекает, что Смольский не особо охотно общается с дочерью. Анна Сола, видимо, из-за непосредственного знакомства со всеми участниками любовного треугольника и не смогла принять поступок Динары. Вот так из соперниц в спорте биатлонистки стали невольными недругами в жизни. Как скажется это на белорусской сборной, посмотрим по ходу сезона.

Татьяна Постникова

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