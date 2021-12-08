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19:19 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Спрашивают, почему на “Матч ТВ” будет биатлонная эстафета, а не “Динамо” — “Зенит”. Ответ простой: она популярнее футбола»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, почему в воскресенье телеканал будет транслировать биатлон вместо футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Многие спрашивают, почему в следующее воскресенье на канале “Матч ТВ” в прямом эфире будет биатлонная эстафета у мужчин, а не футбол “Динамо” — “Зенит”. Но ответ очень простой: просто потому, что биатлонная эстафета популярнее футбола. Потому что биатлон смотрят все, биатлон страну объединяет. Более того, футболисты будут смотреть биатлон в перерыве матча, чтобы приобрести кипучую энергию и выйти на второй тайм.

У футбола есть прекрасный канал — “Матч Премьер”, много других замечательных каналов, а биатлон — это общенациональный вид спорта, который объединяет страну, державу, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Объединяет всех. Именно поэтому на канале “Матч ТВ” в воскресенье будет биатлон — родимый, всенародно любимый и признанный. Но футбол тоже посмотрим — на “Матче Премьер”, — сказал Губерниев.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря. В программе этапа — спринты, гонки преследования и эстафеты.

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