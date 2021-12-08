Дмитрий Губерниев: «Спрашивают, почему на “Матч ТВ” будет биатлонная эстафета, а не “Динамо” — “Зенит”. Ответ простой: она популярнее футбола»

«Многие спрашивают, почему в следующее воскресенье на канале “Матч ТВ” в прямом эфире будет биатлонная эстафета у мужчин, а не футбол “Динамо” — “Зенит”. Но ответ очень простой: просто потому, что биатлонная эстафета популярнее футбола. Потому что биатлон смотрят все, биатлон страну объединяет. Более того, футболисты будут смотреть биатлон в перерыве матча, чтобы приобрести кипучую энергию и выйти на второй тайм.



У футбола есть прекрасный канал — “Матч Премьер”, много других замечательных каналов, а биатлон — это общенациональный вид спорта, который объединяет страну, державу, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Объединяет всех. Именно поэтому на канале “Матч ТВ” в воскресенье будет биатлон — родимый, всенародно любимый и признанный. Но футбол тоже посмотрим — на “Матче Премьер”, — сказал Губерниев.