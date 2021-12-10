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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинскую биатлонистку отказались пускать на стадион во время Кубка мира

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова рассказала в Instagram, что ее отказались пускать на тренировку перед стартом спринтерской гонки во время Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

«Ребята, все нормально, стартую точно, но без просмотра трассы и стрельбы», — написала спортсменка в сторис. Абрамова объяснила, что из-за задержки результатов ПЦР-теста на два дня ей не выдают аккредитацию и не пускают ее на стадион.

Новые ковидные ограничения, введенные в Австрии из-за распространения штамма омикрон, изменили привычную работу спортсменов. Биатлонисты, не привитые европейскими вакцинами и не имеющие справки о перенесенном заболевании, должны каждые три дня сдавать ПЦР-тесты. Попасть на стадион спортсмены могут только при наличии аккредитации и отрицательного теста.

Ранее на стадион в Хохфильцене не пускали российских биатлонистов. Эдуард Латыпов и Василий Томшин не могли попасть на тренировку из-за забытых телефонов с результатами ПЦР-тестов. Спортсменов пустили только после того, как они предъявили отрицательные тесты на чужом устройстве.

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