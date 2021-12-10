Чемпионка Европы рассказала об умирающем российском биатлоне

«Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается», — заявила Сливко. Она отметила, что спортсменок младше 26 лет почти не осталось, и это может негативно отразиться на результатах команды в будущем.

Биатлонистка поделилась, что ее расстраивает количество спортсменок, участвующих во внутренних соревнованиях. «В прошлом сезоне мы были в Красноярске и Новосибирске, где в личных гонках выступали 15 человек. Вот в Чайковском индивидуальная гонка — 31 участница», — рассказала Сливко. Она отметила, что при этом на «Ижевской винтовке», которая является отбором на международные старты, выступают минимум 60 спортсменок.