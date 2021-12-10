Антон Смольский о первом подиуме: Не сказать, что в шоке. Мы сделали много работы и были готовы к ветру на рубеже
Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями после 3-го места в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями после 3-го места в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
— Лучшая гонка в карьере?
— Да. Пока не осознаю, где я и на какой позиции, но было очень сложно сегодня.
— Скорость у вас в этом сезоне хорошая, но обычно подводила стрельба. Сегодня на рубеже, с учетом ветра, повезло?
— Мы часто работали в такую погоду, мне было комфортно тренироваться и выступать. Очень расстраивает, что не получалась стрельба в Эстерсунде, это мешало оказаться выше. Но сегодня я удовлетворен.
— В шоке сейчас?
— Не сказать, что в шоке. Сегодня день фортуны, потому что ветер на рубеже довольно серьезный и тяжелый. Мы сделали много работы и были готовы к этому.
— С подходом к рубежу разобрались, нашли темп?
— Здесь стрелять намного сложнее, чем в Эстерсунде, пульс не дает сконцентрироваться на мишени. Но нужно собираться, тогда все будет хорошо.
— Результаты женской команды Беларуси мотивируют?
— Каждый день. Это дает толчок работать, — сказал Смольский.